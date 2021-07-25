الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير مصعب بن سعود

توفيت، اليوم الأحد، والدة الأمير مصعب بن سعود بن عبد العزيز.

جاء ذلك في بيان صادر عن وكالة الأنباء السعودية (واس)، وذلك نقلا عن إعلان رسمي من الديوان الملكي السعودي.

#الديوان_الملكي: وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الاثنين الموافق 16 / 12 / 1442هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. #واس pic.twitter.com/oy1iaPRi2G — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 25, 2021

وقال الديوان الملكي، في بيان له: "توفيت والدة صاحب السمو الملكي الأمير مصعب بن سعود بن عبد العزيز، وسيصلى عليها يوم غد الاثنين الموافق 16 / 12 / 1442هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض، تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته".