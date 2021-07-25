الاتحاد التونسي للشغل: مؤسسات الدولة تفككت والمنظومة السياسية انتهى توقيتها

أكد الاتحاد التونسي للشغل، اليوم الأحد، أن "مؤسسات الدولة تفككت وأصبحت أسرارها منشورة في صفحات التواصل الاجتماعي"، قائلا إن "المنظومة السياسية انتهى توقيتها".

وقال الطبوبي، في تصريح للصحفيين خلال إحياء الذكرى الثامنة لاغتيال عضو المجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي، إن "الأزمة التي تعيشها البلاد حاليا ليست وليدة اللحظة، لكنها تراكمات لعديد من السنوات بعد الثورة"، وذلك حسب قناة "نسمة " التونسية.

وأوضح أن "التونسيين اختاروا المسار الديمقراطي، ومن وقع انتخابهم هم مؤتمنون على أمن التونسيين الغذائي والصحي ويجب أن يعملوا على تحسين الأوضاع المعيشية، وليس تشكيل لوبيات"، مشددا على ضرورة أن تتوحد صفوف القوى السياسية والمدنية.

واقتحم محتجون تونسيون، في وقت سابق اليوم الأحد، مقرات لـ"حركة النهضة" في ثلاث محافظات، إذ شهدت عدد من المدن وقفات احتجاجية للمطالبة بإسقاط حكومة هشام المشيشي، وحل البرلمان وتغيير النظام السياسي، كما اقتحم المحتجون في محافظة توزر مقر الحركة وحرق محتوياته بالتزامن مع اقتحام مقرات الحركة في محافظتي القيروان وسيدي بوزيد.

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن البلاد قد شهدت 140 حريقا خلال يوم واحد هو أمس السبت، وقامت الحماية المدنية بالتعامل معها.

وبحسب بيان صدر، اليوم الأحد، عن وزارة الداخلية التونسية نشره موقع قناة "نسمة"، جاء فيه "الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنيّة، قامت، يوم أمس، بإطفاء 140 حريقا".

وأوضح البيان أن إطفاء تلك الحرائق جاء في إطار 480 تدخل في مجالات مختلفة. وأكّد القيام بـ97 عملية نجدة وإسعاف بالطرقات، و219 تدخلا في الإسعاف في غير حوادث المرور، إلى جانب التدخّل في 24 عملية أخرى مختلفة.