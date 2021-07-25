التعليم المصرية تعلن موعد وطريقة الحصول على نتائج الدبلومات الفنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية موعد ظهور نتائج امتحانات الدبلومات الفنية للعام الحالي 2021، كما حددت خطوات الحصول على النتيجة.

وذكر موقع "مبتدا" إن الوزارة ستعلن نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2021، عن طريق اسم ورقم الجلوس، وذلك قبل يوم 29 من شهر يوليو/تموز الجاري.

وحددت الوزارة خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية عن طريق إدخال اسم ورقم الجلوس، وذكرت هذه الخطوات كالتالي:

1- الضغط هنا على رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

2- اختيار الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية.

3- اختيار نوع الدبلوم تجارة أو صناعة أو زراعة أو فندقي.

4- تحديد نظام التعليم إما 3 سنوات أو 5 سنوات.

5- إدخال بيانات الطالب الراغب في الحصول على النتيجة.

6- إدخال اسم المدرسة والإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

7- إدخال رقم جلوس الطالب.

8- الضغط على الاستعلام عن النتيجة لتظهر تفاصيل نتيجة الطالب.

وفي وقت سابق، كشف وزير التربية والتعليم المصري، طارق شوقي، هويات الطلبة الذين تم رصدهم في حالات غش، أثناء أول أيام امتحانات الثانوية العامة، وتحديدا خلال امتحان اللغة العربية.

وقال الوزير، في بيان نشره عبر "فيسبوك"، مساء السبت: "حذرنا كثيرا من الغش ولكن للأسف قام الطلاب المذكورون في هذا البيان بمحاولات للغش وتم ضبطهم ومعاقبتهم كما هو وارد".