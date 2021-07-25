وفاة الشيخ ثنيان بن فهد الثنيان... "ذاكرة الرياض"

أُعلن، اليوم الأحد، في المملكة العربية السعودية، وفاة الشيخ ثنيان بن فهد الثنيان، الذي وصفته وسائل إعلام بـ"ذاكرة الرياض وتراثها القديم".

ونعى فهد الثنيان، والده الشيخ ثنيان، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معلنا أنه سيصلى عليه، عصر اليوم، في جامع الملك خالد بأم الحمام وسيوارى جثمانه الثرى في مقبرة العمارية.

إنا لله وإنا إليه راجعون

إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فِراقك يا والدي لمحزونون.

انتقل الى رحمة الله والدي ثنيان بن فهد الثنيان وسوف يصلى عليه ان شاء الله اليوم الاحد في جامع الملك خالد بعد صلاة العصر و الدفن في مقبرة العمارية

ادعو الله ان يغفر له ويرحمه pic.twitter.com/ruqXT7EXzN — فهد الثنيان (@FThenyan) July 25, 2021

​واعتبرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، الشيخ ثنيان "ذاكرة الرياض وتراثها القديم، بذاكرته الممشوقة الصافية، والمعلومات الأصيلة، التي لا تكاد توجد إلّا في مخزون ذكرياته".

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن الشيخ الثنيان، عاش وثيق الصِلة بالشؤون الأسريّة للأميرة حصة بنت أحمد السديري، وأبنائها الملك فهد وأشقائه الستّة (بمن فيهم الملك سلمان) وشقيقاتهم الأربع، وأخيهم من الأم عبد الله ابن عمّهم محمد بن عبد الرحمن.

شرفنا اليوم سيدي ملك الوفاء والحزم والعزم سلمان بزيارة لوالدي في البيت

عاجزين عن شكرك يا ملك الوفاء pic.twitter.com/yJleNfGgu7 — فهد الثنيان (@FThenyan) February 24, 2016

​وأكدت على أن الشيخ ثنيان يعد أحد مصادر المعلومات عن نشأتهم جميعًا، وبخاصة الأمير نايف، وأماكن ولادتهم ودراستهم ومناقبهم وبرنامج حياتهم اليوميّة ومحيطهم ومرافقيهم.

وسبق وزار الملك سلمان بيت الشيخ ثنيان في 2016، والتقاه للاطمئنان على صحته.