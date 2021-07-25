توجيه جديد من السيسي بشأن الاستثمارات العامة

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، توجيها جديدا بشأن الاستثمارات العامة في البلاد، يقضي بالعمل على زيادة المخصصات المالية الموجهة لها.

ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن التوجيه الرئاسي يسهم في تعزيز الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية.

ويأتي التوجيه الرئاسي، الذي أصدره السيسي في إطار خطة الدولة المصرية "رؤية مصر 2023" التي تهدف إلى إرساء دعائم التنمية المستدامة.

ولفتت إلى أن توجيه السيسي جاء خلال اجتماعه بالحكومة المصرية برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وخلال الاجتماع تم مراجعة الآداء المالي للدولة خلال العام المالي (2020/2021).

وقال وزير المال المصري محمد معيط، إن إجمالي الاستثمارات العامة خلال العام المالي الحالي (2021/ 2022) يتجاوز 358 مليار جنيه مصري.

عاجل | توجيه هام من #الرئيس_السيسي بشأن المخططات المالية الموجهة للاستثمارات العامةhttps://t.co/S1YPQgM7yC pic.twitter.com/SAg7Udcngj — بوابة أخبار اليوم (@akhbarelyom) July 25, 2021

وأشار الوزير المصري إلى أن السبب في زيادة الاستثمارات العامة هو مساهمة الخزانة العامة للدولة بزيادة تقدر بنحو 28 في المئة مقارنة بالعام الماضي.