الصحة السعودية تكشف عن أكثر متحورات كورونا إثارة للقلق

ولفت خلال مؤتمر صحفي، اليوم، في المملكة أن المتحورات المثيرة للقلق منها "ألفا، وبيتا، وغاما، ودلتا"، إلا أن "دلتا" هو الأكثر إثارة للقلق في المرحلة الحالية لعدة أسباب.
فيديو | متحدث الصحة: فيروس دلتا أسرع انتشارا بـ 3 أضعاف وأكثر المتحورات خطورة #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/8fS1gPFxum— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 25, 2021
وأوضح العبد العالي أن من بين هذه العوامل أنه "أسرع انتشارا بثلاثة أضعاف مقارنة بالنمط الأول الذي ظهر عليه الفيروس في بداية الجائحة".
فيديو | متحدث #الصحة: جرعة واحدة من اللقاح لا تكفي لمقاومة الفيروس المتحور "دلتا"#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/SMhU5ANxkm— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 25, 2021
وأكد العبد العالي أن جرعة واحدة من اللقاح لا تكفي لمقاومة الفيروس المتحور "دلتا"، لافتا إلى أنه للوقاية من متحورات كورونا يجب أخذ جرعتين من اللقاح.
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