الصحة السعودية تكشف عن أكثر متحورات كورونا إثارة للقلق

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، أن متحور "دلتا" في المرحلــة الحــالية يعــد أهــم المتحورات وأكثرها إثارة للقلق.

ولفت خلال مؤتمر صحفي، اليوم، في المملكة أن المتحورات المثيرة للقلق منها "ألفا، وبيتا، وغاما، ودلتا"، إلا أن "دلتا" هو الأكثر إثارة للقلق في المرحلة الحالية لعدة أسباب.

فيديو | متحدث الصحة: فيروس دلتا أسرع انتشارا بـ 3 أضعاف وأكثر المتحورات خطورة #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/8fS1gPFxum — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 25, 2021

​وأوضح العبد العالي أن من بين هذه العوامل أنه "أسرع انتشارا بثلاثة أضعاف مقارنة بالنمط الأول الذي ظهر عليه الفيروس في بداية الجائحة".

​وأكد العبد العالي أن جرعة واحدة من اللقاح لا تكفي لمقاومة الفيروس المتحور "دلتا"، لافتا إلى أنه للوقاية من متحورات كورونا يجب أخذ جرعتين من اللقاح.