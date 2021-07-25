تبادل 15 أسيرا ورفات 9 مقاتلين بين موالين للجيش اليمني و"أنصار الله"

أنجز قبليون موالون للحكومة المعترف بها دوليًا، وجماعة "أنصار الله"، اليوم الأحد، صفقة تبادل أسرى ورفات في محافظة البيضاء غربي اليمن.

القاهرة– سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية في محافظة البيضاء لوكالة "سبوتنيك" بأن "المقاومة الشعبية" الموالية للجيش اليمني في جبهة الحَازِمية في مديرية الصَومعة شرقي البيضاء، أفرجت عن 5 أسرى من "أنصار الله" ورفات 8 مقاتلين تابعين للجماعة، مقابل إفراج الأخيرة عن 10 أسرى من "المقاومة" ورفات أحد مسلحيها.

وأضاف المصدر أن عملية تبادل الأسرى ورفات عدد من المقاتلين الذين سقطوا خلال معارك الأسبوعين الماضيين في جبهة الحَازِمية، جرت بوساطة محلية في منطقة العَقلة في مديرية الصَومعة شرقي البيضاء.

ولم يصدر أي تعليق من جماعة "أنصار الله" بشأن عملية التبادل في محافظة البيضاء.

ومنذ مطلع الشهر الجاري، تشهد محافظة البيضاء مواجهات بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله"، معارك إثر إطلاق وزارة الدفاع اليمنية عملية عسكرية أسمتها "النجم الثاقب" للسيطرة على جميع مناطق المحافظة المحاذية لـ 8 محافظات وسط اليمن، حققت خلالها تقدمات ميدانية في مديريتي الصَومعة والزَاهِر شرق وغرب البيضاء.

والخميس الماضي، أعلنت "أنصار الله" تمكنها من استعادة ما خسرته من مناطق في مديريتي الصَومعة والزَاهِر شرق وغرب البيضاء بمساحة 100 كيلومتر مربع خلال عملية أطلقت عليها اسم "النصر المبين"، قالت إنها أوقعت 350 قتيلاً و560 مصاباً في صفوف الجيش اليمني و"تكفيريين"، علاوة على تدمير وإعطاب 29 مدرعة وآلية.