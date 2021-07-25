صحيفة: الكويت تدرس إعادة فتح الطيران المباشر مع عدة دول بينها مصر والمغرب

أكدت مصادر كويتية أن مجلسوزراء الكويت يدرس حاليا فتح الطيران المباشر مع عدة دول أبرزها مصر والمغرب والمالديف وغيرها من الدول.

ونقلت صحيفة "سبق" الكويتية عن مصدر وصفته بـ "المطلع"، تأكيده أن الأجهزة العاملة في المطار على استعداد كامل للتعامل مع أية زيادة في وجهات السفر والرحلات الجوية المغادرة والقادمة واستقبال كل المواطنين والمقيمين ابتداء من 1 أغسطس/آب المقبل.

ووفقا للمصدر: "جرى التأكد من كل الأجهزة والمعدات ومنظومات التشغيل بشكل عام لتفادي أي معوقات قد تحدث".

وعن عودة الرحلات الجوية مع القاهرة، قال المصدر: "الموافقة على استئناف الرحلات قرار يعود إلى مجلس الوزراء ونحن نترقب هذه القرارات لنتمكن من جدولة الرحلات الجوية وفقاً للمعطيات الجديدة".

وأكد المصدر أن "سلطات المطار لم تتلق أي موافقات صادرة في هذ الشأن حتى الآن فهي في طور الدراسة، ويتوقع أن يعلن عن عودة الرحلات الجوية مع بعض الدول في القريب العاجل".

والأحد المقبل يبدأ تنفيذ قرار مجلس الوزراء بالسماح بدخول البلاد لغير الكويتيين المطعمين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة.