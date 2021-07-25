وزير الكهرباء المصري يعلن موعد تصنيع أولى معدات محطة الضبعة النووية

كشف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، الدكتور محمد شاكر، عن البدء في تصنيع أولى المعدات الثقيلة الخاصة بالمحطة النووية في الضبعة، في روسيا الشهر المقبل.

وقال الوزير، في تصريحات خاصة لموقع "بوابة أخبار اليوم"، إن "العمل بمشروع الضبعة النووي يسير وفقا للجدول الزمني المحدد له، وأن الحلم النووي يمضي بدعم كامل من القيادة السياسية".

ومن المتوقع أن يبدأ بناء الوحدة الأولى في مشروع الضبعة في النصف الثاني من 2020، ومن المخطط أن يتم تشغيل الوحدة الأولى من محطة الطاقة النووية في عام 2026.

وأضاف الوزير: "نشهد حاليا تطورات إيجابية في تنفيذ محطة الضبعة، إذ تمكن الفريق المصري الروسي من تسليم الوثائق والمستندات الخاصة بإصدار إذن الإنشاء للوحدتين الأولى والثانية من المحطة، إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية نهاية يونيو الماضي".

وفي السياق ذاته، نقل الموقع عن مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قولها إن رئيس شركة "روساتوم" الروسية وهي الشركة المنوط لها إنشاء المحطة النووية بالضبعة كان في زيارة لمصر منتصف الشهر الجاري لتفقد موقع المحطة النووية بمدينة الضبعة في محافظة مطروح.

وأشارت المصادر إلى أنه قام خلال الزيارة بدعوة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لحضور حفل تصنيع أول أجزاء المحطة النووية الذي سيتم في روسيا خلال الشهر المقبل.

وفي سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، أعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية أيمن حمزة، أن محطة الضبعة النووية حصلت على جميع الموافقات الرسمية، وأن عملية الإنشاءات الخاصة بالمفاعل وفق المخطط له في النصف الثاني من عام 2020.

وستتألف أول محطة طاقة نووية في تاريخ مصر من أربع وحدات طاقة بقوة 1200 ميغاوات. وستقوم بتشغيل المفاعلات النووية الروسية المتقدمة VVER-1200 من الجيل الثالث الذي يلبي أعلى معايير السلامة.