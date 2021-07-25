الطيران الإسرائيلي يقصف أهدافا في قطاع غزة

شن سلاح الجو الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، سلسلة غارات جوية على قطاع غزة، استهدفت عددا من مواقع الفصائل الفلسطينية المسلحة شرق مدينة غزة وجنوبي القطاع.