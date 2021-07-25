صفقة تبادل "كلى" بشرية بين إماراتي وإسرائيلية

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن سيدة إسرائيلية تنوي التبرع بكليتها لمواطن إماراتي، في حين سيتلقى مواطن إسرائيلي آخر كلية من مواطن إماراتي، وذلك بعد توقيع البلدين اتفاق تطبيع في منتصف سبتمبر/ أيلول العام الماضي.

القدس - سبوتنيك. ووصف موقع "واينت" الإسرائيلي بأن "هذه الخطوة الاستثنائية، ما زالت تحتاج إلى موافقات نهائية وإغلاق نهائي للموضوع"، مضيفا أنه "من المتوقع أن تجري في إطار برنامج دولي للتبرع بالأعضاء بنسق تقاطعي، ويشارك به ثلاثة مستشفيات إسرائيلية".



وبحسب الموقع، فإن "المركز الوطني الإسرائيلي لزرع الأعضاء وضع برنامج التبرع بالكلى بنسق تقاطعي من المتبرعين الأحياء يسهم بتحقيق رغبة العائلات بالتبرع أيضا حين لا يوجد تطابق طبي".

وقال مدير مركز زراعة الأعضاء في مستشفى "شيبا"، إن هذه هي "المرة الأولى التي يتم فيها إجراء تبرع والحصول على عضو من أبو ظبي". مشيرا إلى أنه "تم إجراء جميع الفحوصات المطلوبة في إسرائيل والإمارات التي أكدت التطابق".

ووقعت الإمارات وإسرائيل، في منتصف سبتمبر/ أيلول من عام 2020، اتفاقا تاريخيا لتطبيع العلاقات بين البلدين، تلى ذلك الاتفاق توقيع البحرين والسودان والمغرب اتفاقات للتطبيع أيضا، وسط مخاوف متزايدة لدى الفلسطينيين من أن يؤثر التحول الحاصل سلبا على القضية الفلسطينية.