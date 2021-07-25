مصادر تونسية لـ"سبوتنيك": فرض رقابة شديدة على المطارات لمنع سفر أي من أعضاء البرلمان للخارج

أفادت مصادر تونسية، صباح اليوم الاثنين، بفرض رقابة شديدة على المطارات لمنع سفر أي من أعضاء البرلمان للخارج.

وأكدت المصادر لـ"سبوتنيك" أن جميع المطارات التونسية باتت تحت المراقبة الشديدة بعد أوامر بمنع السفر لأي من أعضاء البرلمان أو أي من الأشخاص الصادر في حقهم بطاقات إيداع.