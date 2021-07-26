الناطق باسم حماس يتهم إسرائيل باستعراض القوة في قطاع غزة

اتهم الناطق باسم حماس، حازم قاسم، الأحد، إسرائيل بالفشل والعجز وكذلك استعراض القوة في قطاع غزة.

غزة - سبوتنيك. وقال قاسم لوكالة "سبوتنيك"، إن "قصف العدو الصهيوني لقطاع غزة محاولة فاشلة لاستعراض قوته العاجزة، وترميم صورة جيشه التي هزتها معركة سيف القدس".

وأضاف: "هذا القصف لن يوقف مقاومتنا لاسترداد حقوق شعبنا بأرضه ومقدساته، وسنواصل نضالنا المشروع لانتزاع حقنا بالعيش بحرية وكرامة فوق أرضنا الفلسطينية".

وأكد قاسم أن "المقاومة الباسلة" جاهزة للتعامل مع كل الخيارات، "ولن تسمح للاحتلال بفرض معادلاته" حسب تعبيره.

وكانت طائرات حربية إسرائيلية، قد شنت ليلة أمس الأحد، سلسلة غارات على أهداف ومواقع وأراض زراعية في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، تركزت في منطقة خانيونس جنوب القطاع، وغرب مدينة غزة.

وأشار مراسل سبوتنيك في القطاع، أن طائرات الاحتلال قصفت هدفا عدة مرات شرقي مدينة خانيونس جنوب القطاع، كما استهدفت أرضا زراعية بجانب مدرسة القسطنطينية غرب مدينة غزة.

وقالت وسائل إعلامية عبرية الليلة إن سلاح الجو بدأ بقصف أهدافا في قطاع غزة ردا على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع تجاه البلدات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أشارت مساء أمس إلى اندلاع عدة حرائق في أحراش المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، بما فيها اندلاع 4 حرائق في المجلس الإقليمي أشكول يشتبه أنها بفعل بالونات حارقة أطلقت من القطاع.

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، في وقت سابق من مساء أمس، عن تقليص مساحة الصيد في بحر قطاع غزة من 12 ميلا بحريا إلى 6 أميال فقط.ش