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    مستشفى العيون الجراحي في منطقة قاضي عسكر، حلب، سوريا 18 مايو 2021

    عمليات طبية نوعية "روسية – سورية" في دمشق

    © Sputnik . Kareem Tebi
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    تعقد اللجان الطبية "الروسية- السورية"، سلسلة من الاجتماعات المشتركة في ميادين زراعة العظام، والدراسات الجيتية والإغاثة في حالات الطوارئ.

    ويشارك في الاجتماعات، التي تعقد اليوم في العاصمة السورية، خبراء من مؤسسات وشركات روسية متخصصة من ضمن وفد روسي وصل إلى دمشق مؤخرا.

    عمليات طبية نوعية

    في مشفى تشرين العسكري شمالي دمشق، يستأنف خبراء الهيئة الطبية الوطنية البيولوجية الروسية تنفيذ سلسلة من العمليات النوعية لزراعة تعويضات العظام في منطقة الحوض والفخذين، التي تنتجها شركة "COMPOSIT- E-  TRACK" الروسية.

    وتشارك في هذه الفعالية كوادر طبية متخصصة من وزارة الصحة السورية وجامعة دمشق بالإضافة إلى مشفيي تشرين العسكري والأسد الجامعي، فيما يشارك عن الجانب الروسي كل من الهيئة الطبية البيولوجية الروسية، بالإضافة إلى الشركتين الروسيتين "COMPOSIT- E- TRACK" و"راديالوجيا".

    دراسات جينية

    وفي جانب العلوم الطبية، ينتظر أن تبدأ اللجان العلمية في كلا البلدين بإجراء دراسة جينية لفيروس (سارس 2) لتحديد الصفات الوراثية للمحرض، وأهميته الوبائية والسريرية، وتقييم مخاطر نقل العسكريين الروس عند عودتهم إلى روسيا الاتحادية من سلالات جديدة من كوفيد 19.

    ويضطلع بهذه الدراسة خبراء إخصائيون من وزارتي الصحة والدفاع السوريتيين إلى جانب خبراء من وزارة الدفاع الروسية وممثلو مؤسسة موازنة الدولة (معهد بحوث الإنفلونزا) في روسيا الاتحادية.

    أطباء الجيل الجديد

    ويستضيف قصر المؤتمرات بدمشق، لقاء وفد روسي برئاسة رئيس قسم التنسيق الروسي ديمتري إيغوروف، مع أطباء سوريين شباب من "خريجي برنامج الجيل الجديد" الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عاما.

    وعقب الاجتماع، ينتظر أن يعقد اجتماع عمل مع ممثلي المنظمة الروسية المتخصصة في تقديم المساعدة للضحايا في حالات الطوارئ، ينتهي بوضع اتفاقيات تعاون في مجال تعليم وتدريب المتطوعين والمشاركة في البرامج التعليمية.

    ويشارك في الاجتماع رئيس منظمة الشباب في روسيا أندري كوزيف، وعلى الطرف الآخر، خبراء واختصاصيين من وزارة الإدارة المحلية والبيئة في سوريا.

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