تضرر مصنع إسرائيلي جراء إطلاق النار تجاه طائرات أغارت على قطاع غزة

تضرر مصنع إسرائيلي في مستوطنة قريبة من قطاع غزة جراء إطلاق فصائل فلسطينية النار تجاه مقاتلات إسرائيلية وطائرات دون طيار شنت هجوما على القطاع الليلة الماضية.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الاثنين، بأن أضرارا طفيفة لحقت بمبنى مصنع في مستوطنة "نير عوز" التابعة للمجلس الإقليمي إشكول جراء إطلاق مضادات أرضية من القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن مقاتلاته أغارت على أهداف تابعة لحركة "حماس" في القطاع ردا على استمرار إطلاق البالونات الحارقة تجاه إسرائيل.

وقال الجيش في بيان: "إن مقاتلاته أغارات على معسكر لـ "حماس" يضم عدة مبان وبنى تحتية.. قرب مدرسة وعدة مبان مدنية".

מטוסי קרב תקפו לפני זמן קצר מחנה צבאי ובו מספר מבנים, תשתיות ואמצעים המשמשים לפעילות של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה. בסיס הטרור ממוקם בסמוך לאתרים אזרחיים ובהם בית ספר. התקיפה בוצעה בתגובה להפרחת בלוני התבערה לשטח ישראל. צה"ל יגיב בתקיפות כנגד המשך ניסיונות הטרור מרצועת עזה pic.twitter.com/A3bGsQpdwW — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) July 25, 2021

وأمس الأحد، اندلعت 4 حرائق في مستوطنات متاخمة للقطاع جراء إطلاق البالونات الحارقة.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن "وحدات البالونات" في غزة نشرت توثيقا لإطلاق بالونات من قطاع غزة.

איום בלוני התבערה | יחידות הבלונים בעזה מפרסמות תיעודים של הפרחת בלונים@coren_ido pic.twitter.com/FLJNCeAUHE — כאן חדשות (@kann_news) July 25, 2021

وقال المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع إن تصعيد العقوبات على قطاع غزة لن يؤدي إلا إلى انفجار في وجه إسرائيل.

وحذر من أن "شعبنا لن يتحلى بالكثير من الصبر على عدم إعمار القطاع والتأخير في كسر الحصار".

وتضرر قطاع غزة بشدة جراء اندلاع موجة التصعيد الأخيرة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل والتي استمرت 11 يوما بين 10 و21 مايو/أيار الماضي.