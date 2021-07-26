الجيش الإسرائيلي: اعتقلنا شخصا تسلل بحرا من لبنان

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن عناصره اعتقلت شخصا تسلل من لبنان عبر الحدود البحرية بين البلدين.

وأفاد الجيش في بيان بأنه خلال ساعات الليل رصدت عناصره "مشتبها به تجاوز الحدود البحرية عبر السباحة من داخل لبنان إلى إسرائيل".

وأضاف أن زوارق عسكرية إسرائيلية هرعت إلى المكان بعد رصد المشتبه به والذي تم اعتقاله دون العثور على أي أسلحة بحوزته، وتم اقتياده للتحقيق.

במהלך הלילה, תצפיות צה"ל זיהו חשוד שחצה את הגבול הימי בשחייה משטח לבנון לשטח ישראל. כלי שיט של צה"ל הוקפץ לנקודה בעקבות הזיהוי, ולוחמי צה"ל עצרו את החשוד סמוך לנקודת החצייה ללא נשק. החשוד הועבר לתחקור כוהב"ט — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) July 26, 2021

ويتشارك لبنان جزءا من حدوده البحرية على البحر المتوسط مع إسرائيل.