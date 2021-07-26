ارتفاع إيرادات الأردن في أول 5 أشهر من العام الجاري

ونقلت وكالة أنباء "عمون" عن الوزارة أن الإيرادات المحلية ارتفعت بنحو 848.9 مليون دينار أو ما نسبته 38 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأرجع بيان الوزارة هذا الارتفاع إلى التحسن في تحصيل الإيرادات الضريبية التي ارتفعت بحوالي 540.9 مليون دينار، والإيرادات غير الضريبية التي ارتفعت بحوالي 308 ملايين دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، ما يعني أن عجلة الاقتصاد الوطني تسير باتجاه إيجابي.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع النفقات العامة 344.9 مليون دينار أي بنسبة 10.1% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، نتيجة لقيام الحكومة بإعادة صرف العلاوات والحوافز لموظفي القطاع العام والقوات المسلحة وزيادة الانفاق الرأسمالي.

في سياق متصل، ارتفعت النفقات الجارية بنسبة 6.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وارتفاع النفقات الرأسمالية بنسبة 77.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وانخفض العجز المالي بنحو 461.8 مليون دينار نتيجة للتطورات السابقة، لتبلغ قيمته 636.4 مليون دينار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.