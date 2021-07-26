مكتب قناة الجزيرة في تونس لـ"سبوتنيك": قوات الأمن تقتحم المكتب وتأمر بإخلائه

قال مدير مكتب قناة الجزيرة في تونس، لطفي حجي لـ"سبوتنيك"، إن قوات الأمن اقتحمت مكتب الجزيرة في تونس وأمرت بإخلائه.

وقال حجي: "قوات الأمن تقتحم مكتب الجزيرة في تونس وتأمر بإخلائه من الصحفيين والتقنيين".

​يأتي ذلك بعد أن أطاح الرئيس قيس سعيد بالحكومة في وقت متأخر من مساء أمس الأحد في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب.

فيما حاول رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، دخول البرلمان في ساعة مبكرة من اليوم، إلا أن عناصر الأمن منعوه من ذلك.

من جهته، دعا الغنوشي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين التونسيين إلى النزول إلى الشوارع لإنهاء ما وصفه بالانقلاب، قائلا: "إن على الناس النزول إلى الشوارع مثلما حصل في 14 يناير 2011 لإعادة الأمور إلى نصابها".

​واقتحم محتجون تونسيون، في وقت سابق أمس الأحد، مقرات لـ"حركة النهضة" في ثلاث محافظات، إذ شهدت عدد من المدن وقفات احتجاجية للمطالبة بإسقاط حكومة هشام المشيشي، وحل البرلمان وتغيير النظام السياسي، كما اقتحم المحتجون في محافظة توزر مقر الحركة وحرقوا محتوياته بالتزامن مع اقتحام مقرات الحركة في محافظتي القيروان وسيدي بوزيد.