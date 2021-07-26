الجيش الإسرائيلي يفرج عن 500 رأس ماعز كان قد احتجزها

أفرج الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن 500 رأس من ماعز، بعد أن احتجزها يوم أمس الأحد.

وقال موقع " ليبانون ديبايت "، إن إفراج الجيش الإسرائيلي عن الـ500 رأس ماعز جاء بعد أن قرر احتجازها داخل تلال كفرشوبا، للضغط على رعاة ماشية لبنانيين وإبعادهم عن المنطقة.

وفي وقت سابق، اتهمت وسائل إعلام لبنانية رسمية، أمس الأحد، الجيش الإسرائيلي بسرقة 500 رأس ماعز من الأراضي اللبنانية حيث اقتادها إلى داخل إسرائيل.

وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام"، إن "قوة إسرائيلية معادية سرقت 500 رأس ماعز واقتادتها إلى داخل الأراضي المحتلة، بعد إطلاق النار فوق رأس أحد رعاتها، غرب موقع السماقة، في خراج بلدة كفرشوبا بقضاء حاصبيا".

وكان لبنان قد طلب، الخميس الماضي، من مندوبه لدى الأمم المتحدة إعلام الأمانة العامة للمنظمة باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية.

يأتي ذلك بعدما شهدت المناطق الحدودية جنوب لبنان، الأسبوع الماضي، قصفا متبادلا، إذ قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي مواقع جنوبي لبنان، وذلك ردا على إطلاق قذيفتين باتجاه مواقع إسرائيلية، فيما دعت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، الطرفين، إلى تجنب التصعيد.