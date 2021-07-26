12 طائرة إثيوبية تصل إلى مطار الخرطوم... ما القصة؟

كشف وسائل إعلام سودانية رسمية، اليوم الاثنين 26 يوليو/تموز، وصول 12 طائرة إثيوبية إلى مطار الخرطوم، منذ ليلة أمس الأحد وحتى صباح اليوم.

وأوضحت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أن 12 طائرة إثيوبية هبطت اضطراريا في مطار الخرطوم، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأشارت إلى أن تدني مستوى الرؤية إلى 800 متر فقط في مطار أديس أبابا، دفع تلك الطائرات إلى اللجوء إلى مطار الخرطوم، خاصة أن معظم الطائرات التي كانت متوجهة إلى العاصمة الإثيوبية قادمة من عدد من المطارات الأوربية والآسبوية.

ونقلت الوكالة عن إبراهيم عدلان، رئيس سلطة الطيران المدني قوله، إن سلطات مطار الخرطوم قد تعاملت بمهنية عالية وبتنسيق تام مع كافة الجهات ذات الصلة.

ولفت إلى أن سلطات المطار استقبلت الطائرات الإثيوبية وقدمت لها كل الخدمات الفنية واللوجستية اللازمة حتى مغادرتها بسلام، بعد تحسن الأحوال في مطار أديس أبابا، دون أن تتأثر خدمات المطار، وجداول طيرانها المعتادة إطلاقا.

وأضاف بقوله، إن مطار الخرطوم يعمل كمطار احتياطي لمطار أديس أبابا في مثل هذه الظروف بموجب ترتيبات دولية متفق عليها، لكن لم يسبق من قبل أن استقبل 12 طائرة إثيوبية خلال 6 ساعات.

وأشار عدلان إلى أن طائرتين إثيوبيتين إضافيتين تم تحويلهما لمطاري جدة وجيبوتي.