تسجيل
14:59 GMT26 يوليو/ تموز 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    صور من أمام ساحة البرلمان بالعاصمة تونس في إطار حراك 25 يوليو

    قرارات الرئيس التونسي... تصحيح لمسار الثورة أم انقلاب على الدستور والشرعية؟

    © Sputnik . M.gadera
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/19/1049655190_0:-1:1201:675_1200x675_80_0_0_76e820e062034951668aeb7582315909.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202107261049668233-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%D8%9F/

    فجّرت القرارات التي أعلن عنها مساء أمس الرئيس التونسي قيس سعيد جدلا واسعا وحالة من الترقب داخل البلاد بعد إقراره تجميد نشاط البرلمان لمدة شهر ورفع الحصانة عن جميع النواب وتولي رئاسة النيابة العمومية.

    كما قرر سعيد إثر إشرافه على اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية في ليلة الاحتفال بعيد الجمهورية إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، مؤكدا توليه زمام السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.

    الوضع في تونس
    © Sputnik . Mariam Kedeira
    الاتحاد العام التونسي للشغل يطالب باحترام الشرعية ‏الدستورية وإنهاء حقبة وضعت البلاد فوق صفيح ساخن
    وقال سعيد إن الهدف من هذه القرارات هو "حفظ كيان الوطن وأمن البلاد وضمان السير العادي لدواليب الدولة"، مؤكدا أنه استشار فيها رئيس الحكومة الذي قابله في قصر قرطاج ورئيس البرلمان الذي أعلمه بها هاتفيا.

    وبينما قوبلت هذه القرارات بفرح واسع من الجماهير الشعبية التونسية التي تجاوزت إجراء حظر التجول وخرجت إلى الشوارع معبرة عن فرحتها برحيل المنظومة الحاكمة، اختلفت المواقف السياسية بشأن قرارات رئيس الجمهورية، حيث تجمع أحزاب الائتلاف الحاكم وحتى أحزاب من المعارضة على أن الرئيس خالف أحكام الدستور واصفين ما قام به بالانقلاب على الشرعية الانتخابية والدستورية.

    في حين اعتبرت أطراف أخرى ومنها حركة الشعب أن ما أتاه رئيس الجمهورية كان لصالح الشعب وأنه يندرج ضمن إجراءات تصحيح مسار الثورة الذي ابتعد عن مبتغى التونسيين الذين ثاروا على منظومة الاستبداد والتهميش والتفقير.

    تصحيح للمسار الثورة

    وفي هذا الصدد، يرى القيادي في حركة الشعب أسامة عويدات في حديثه لـ "سبوتنيك" أن القرارات التي اتخذها الرئيس هي في صالح الشعب التونسي الذي يجب أن يتولى زمام الأمور وأن يستعيد السلطة مرة أخرى، وفقا لقوله.

    وأضاف أن "قرارات رئيس الجمهورية أوقفت حالة العبث التي تعيشها البلاد جراء حكومة فشلت في إدارة دواليب الدولة وبرلمان استغل صلاحياته لخدمة مصالح اللوبيات والأصدقاء والمقربين من الائتلاف الحكام، ناهيك عن الوضع الصحي المنخرم وارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا".

    وأكد عويدات أن حركة الشعب ستساند بقوة قرارات الرئيس التي اعتبرها متأخرة، قائلا إن الهدف منها هو "تصحيح مسار الثورة الذي أفسدته حركة النهضة منذ سنة 2011 إلى اليوم والتي وظفت الثورة لخدمة أجنداتها الضيقة وتقوية نفوذها".

    تونس
    © Sputnik . Mariam Kedeira
    الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل التونسي: قرارت الرئيس "دستورية"
    وتعليقا على  قرار قيس سعيد برفع الحصانة عن جميع النواب قال عويدات "لا يخاف من هذا الإجراء إلا اللصوص، لأن النظيف لن يتستر بالحصانة".

    وحول وصف قرارات الرئيس بالانقلاب، علّق عويدات بالقول "إن من انقلب على الثورة وغدر بدماء الشهداء وقام بكل الفضاعات من تطبيع مع منظومة مستبدة وتستر على الفاسدين وصمت عن ضحايا الفقر والكوفيد19 وابتز الشعب لا يمكنه أن يتحدث اليوم عن الانقلابات وعن تطبيق الدستور".

    ويتوقع عويدات أن تحظى تونس بانطلاقة جديدة، داعيا التونسيين إلى مواصلة التظاهر بشكل سلمي دون المس بالمصالح العامة والخاصة للناس، محذرا من مغبة الانسياق خلف الدعوات المبطنة للعنف التي "تقودها أطراف ترغب في بث الفوضى سعيا منها إلى مزيد التمكن في مفاصل الدولة والبقاء في الحكم".

    واعتبر القيادي في حركة الشعب أن قدوم رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى مبنى البرمان وحشد أنصاره ومحاولته الدخول بالقوة إلى هناك صحبة عدد من النواب هي "دعوة مبطنة للاقتتال وبث الفتنة في صفوف التونسيين".

    ويذكر أن رئيس البرلمان توجه فجر اليوم صحبة النائب الأولى للبرلمان سميرة الشواشي (قلب تونس) وعدد من نواب حركة النهضة وائتلاف الكرامة إلى مبنى البرلمان الذي وقع غلقه بالسلاسل الحديدة وإحاطته بقوات الجيش التي منعت دخول أي نائب للمبنى.

    مساندة مشروطة

    وفي تصريح لـ "سبوتنيك"، قال النائب عن الكتلة الوطنية مبروك كرشيد إن القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية كانت متوقعة وهي نتيجة طبيعية لمنظومة فاشلة استمرت في الحكم طيلة عشر سنوات وعبر الشعب بقوة عن رغبته في رحيلها.

    وأضاف "هذه القرارات ليست قانونية أو دستورية ولا يمكن أن تكون مطابقة للفصل 80 من الدستور، بل هي قرارات سياسية جاءت استجابة لوضع سياسي معين، بمعنى أنها تقيّم من الناحية السياسية وليست القانونية".

    تجمهر التونسيين أمام مقر البرلمان التونسي
    © Sputnik . Mariam Kedeira
    مكتب مجلس النواب التونسي يدعو النواب للاستمرار بالعمل رغم الأحداث
    ويرى كرشيد أن الشعب التونسي في حاجة إلى قرار سياسي، قائلا إن الكتلة الوطنية تتفق في كثير من النقاط مع رئيس الجمهورية ومنها مسألة تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب التي اعتبرها عملية منطقية ومقبولة لمنع تستر الفاسدين خلف غطاء الحصانة.

    وشدد كرشيد على أن مساندتهم لرئيس الجمهورية هي مساندة مشروطة، مطالبا إياه بتقديم خارطة طريق مستقبلية لتونس وطرحها ضمن نقاش موسع خاصة وأن العديد من النقاط بقيت مبهمة، متسائلا "كيف سنتفاعل مع الدستور الموجود؟ هل سنعارض الدستور؟ هل سنذهب إلى أحكام عرفية؟ هل سنجري انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر؟ هل سنعرض مشروع دستور جديد على التونسيين؟".

    ولفت كرشيد إلى خطورة وضع رئيس الجمهورية يده على النيابة العمومية، قائلا إنه لا يمكن أن يكون الشخص المتقدم بالشكوى هو ذاته صاحب الحكم فيها، معتبرا أن هذا القرار يمس من استقلالية القضاء الذي هو مكسب وطني لا يجب التفريط فيه.

     ودعا كرشيد رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى تحديد موقفه في علاقة بمسألة حرية التعبير.

    الدعوة إلى احترام الشرعية الانتخابية

    من جهتها شددت النائب عن كتلة قلب تونس شيراز الشابي (من الائتلاف الحاكم) على ضرورة التمسك بالشرعية الانتخابية واحترام المؤسسات التي انتخبها الشعب وعلى رأسها البرلمان.

    ودعت الشابي في تصريح لـ "سبوتنيك" رئيس الجمهورية إلى احترام الدستور وتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية الذي يمثل الركيزة الأساسية للديمقراطيات في العالم.

    وقالت النائب عن كتلة قلب تونس إنه لا يمكن قبول تمرير السلطة بالقوة دون النظر إلى العواقب الوخيمة التي ستصاحب هذا التمشي، محذرة من خطورة تجميع السلطات بيد شخص واحد.

    وأشارت إلى أن قرار رئيس الجمهورية مخالف للدستور، مستدلة بخبراء القانون الدستوري الذي أجمع معظمهم على عدم مطابقة الاجراءات المتخذة من قبل الرئيس مع أحكام الفصل 80 من الدستور.

    ودعت الشابي رئيس الجمهورية إلى إحكام مبدأ الحوار والتعقل والتروي والأخذ بعين الاعتبار الأزمة الشائكة التي تمر بها تونس على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والصحي، قائلة "مهما بلغ مستوى التصادم بين مؤسسات الدولة فإن الحل يجب أن يكون  بالذهاب نحو طاولة الحوار".

    وحول المطالب الشعبية برحيل المنظومة الحالية، قالت الشابي إن حزب قلب تونس لا يعارض فكرة تنظيم انتخابات مبكرة بشرط أن تكون ضمن نطاق احترام الدستور.

    وشهدت شوارع تونس اليوم وخاصة محيط البرلمان صدامات بين أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد وأنصار حركة النهضة والائتلاف البرلماني الداعم لحكومة هشام المشيشي، حيث تراشق الطرفان بالحجارة وقوارير المياه بينما حدت قوات الأمن إلى الفصل بين الجهتين تجنبا لحدوث إصابات.

    وكانت معظم محافظات الجمهورية قد شهدت أمس سلسلة من الاحتجاجات تخللتها أعمال عنف وشغب وحرق للمتلكات ومنها مقرات حركة النهضة، مطالبين برحيل المنظومة الحاكمة وحل البرلمان.

    انظر أيضا:

    الاتحاد العام التونسي للشغل يعقد لقاء مع رئيس البلاد
    الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل التونسي: قرارت الرئيس "دستورية"
    قطر تدعو أطراف الأزمة التونسية إلى تغليب صوت الحكمة وتجنب التصعيد
    الاتحاد العام التونسي للشغل يطالب باحترام الشرعية ‏الدستورية وإنهاء حقبة وضعت البلاد فوق صفيح ساخن
    تونس... قرار رئاسي بإقالة وزيري الدفاع والعدل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المشاركون في بطولة كأس العالم لرقصات أمريكا اللاتينية بين المحترفين في قصر الكرملين، موسكو، روسيا 17 يوليو 2021
    الرقص في جنازة الرئيس... أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"
    الجيش الأمريكي يؤكد استعداده لتكثيف الغارات ضد طالبان
    الجيش الأمريكي يؤكد استعداده لتكثيف الغارات ضد "طالبان"
    الطائرة المسيرة الهجومية الروسية Orion-E
    الطائرة المسيرة الهجومية الروسية "أوريون إي"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك