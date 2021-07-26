خبير: سيتم الاتفاق خلال الحوار الاستراتيجي على تغيير مهام القوات الأمريكية في العراق من قتالية لفنية

قال المحلل السياسي العراقي، كفاح محمود، اليوم الاثنين، إن "القوات الأمريكية الموجودة الآن بالعراق، والتي لا يتعدي عددها 2500 جندي، قد يتم تقليصها أو تغير وظائفها من قوة قتالية لقوة فنية تقوم بمهام الدعم اللوجستي والتدريب، خاصة في مجال التكنولوجيا والمراقبة والمعلومات، فضلا عن المهام التدريبية، لأن العراق لم يعد بحاجة لقوة قتالية".
وأوضح في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، أن "هناك خللا كبيرا في القوات الأمنية، تُعد أحد مظاهره هو وجود ميليشيات خارج المؤسسة العسكرية ترتدي عباءة الحشد الشعبي، وتشكل جزءا من الصراع الإقليمي الذي يهدد أمن العراق".
وأضاف أن "هذا الخلل يسمح أيضا بإعادة الحياة لخلايا نائمة في المناطق الرخوة بين كردستان والعراق وأيضا حول شمال وغرب بغداد، ولهذا السبب بعينه تتمسك حكومة كردستان ببقاء القوات الأمريكية لتقوم بمهام غير قتالية".
وتوقع الكاتب أن "يتم خلال الحوار الاتفاق على تغيير مهام القوات الأمريكية أو تقليص أعدادها بالاتفاق مع الوفد الكردي".
وحول العلاقات العراقية الأمريكية، قال كفاح محمود إن "كل النخب السياسية تطلب من واشنطن وطهران إبعاد صراعهم عن الساحة العراقية، وهذا أهم ملفات الجولة الحالية من الحوار الاستراتيجي".
ووصل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لعقد مباحثات مع المسؤولين الأمريكيين، على رأسهم الرئيس، جو بايدن، ضمن الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن.
ويتضمن جدول رئيس الحكومة العراقية لقاءات مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، ورئيس الأغلبية الديمقراطية، تشاك شومر، كما يلتقي، الاثنين، الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض.
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