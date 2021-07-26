مصر... اندلاع حريق هائل في مصنع للمنسوجات بمدينة العاشر من رمضان

اندلع حريق هائل في مصنع للمنسوجات بمدينة العاشر من رمضان، في محافظة الشرقية، شمال شرقي العاصمة المصرية، القاهرة.

وبحسب موقع "بوابة أخبار اليوم"، اليوم الاثنين، فقد التهمت نيران الحريق كميات كبيرة من المواد الخام والمنتج النهائي.

ولكن لم تحدث خسائر في الأرواح، ولم يسفر الحريق عن إصابات، ويجري تقدير الخسائر المادية.

وتلقت مديرية أمن الشرقية، بلاغا يفيد باندلاع حريق في مصنع للمنسوجات في المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث حيث تمكنت من محاصرة النيران ومنع تمددها لباقي المصانع المجاورة.

ومن جانبها قررت النيابة العامة انتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة لموقع الحريق وتحديد سبب نشوبه.

كما قررت تشكيل لجنة مالية وفنية لتحديد إجمالي الخسائر ومدى صلاحية مباني المصنع.