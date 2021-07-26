وزير الخارجية التونسي يطلع أمين عام جامعة الدول العربية على التطورات الأخيرة في بلاده

تلقى أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اتصالا هاتفيا من وزير خارجية تونس، عثمان جراندي، تطرق فيه الجانبان إلى التطورات الأخيرة في المشهد التونسي.

جاء ذلك في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الاثنين، وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن الاتصال تناول التطورات التي تشهدها تونس مؤخرا، وخاصة القرارات الرئاسية التي تم الإعلان عنها أمس الأحد.

وذكرت المصدر أن وزير خارجية تونس أطلع أبوالغيط على تطورات الوضع السياسي الذي تشهده البلاد والتفاعلات التي أدت إلي صدور القرارات الرئاسية الأخيرة، إثر ما شهده الوضع الداخلي في البلاد من حالة انسداد.

ومن جانبه أثنى أمين عام جامعة الدول العربية على مبادرة وزير خارجية تونس بالاتصال وشرح الوضع، مؤكدا على أن التطورات الأخيرة في تونس تحظى باهتمام كبير من جامعة الدول العربية والرأي العام العربي.

وأعرب أحمد أبوالغيط عن دعم الجامعة العربية الكامل للشعب التونسي، متمنيا أن يتم اجتياز المرحلة المضطربة الحالية بصورة سريعة، من أجل استعادة الهدوء والاستقرار واستعادة قدرة الدولة على العمل الفعال، من أجل الاستجابة لتطلعات ومتطلبات الشعب التونسي.

وأصدر رئيس تونس قيس سعيد، أمس الأحد، قرار بتجميد عمل البرلمان كما علق حصانة كل النواب استنادا إلى الفصل رقم 80 من الدستور، وقرر أيضا إقالة هشام المشيشي، رئيس الحكومة، على خلفية ما شهدته عدة مدن تونسية من احتجاجات عنيفة.