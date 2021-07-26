إصابة 3 من عناصر الحشد الشعبي العراقي بتفجيرات استهدفت معسكرا في النجف

أعلنت فرقة "الإمام علي" التابعة للحشد الشعبي العراقي، اليوم الاثنين، إصابة ثلاثة من عناصرها جراء تفجيرات استهدفت معسكر الديوك في محافظة النجف جنوب غربي العاصمة بغداد.

بغداد – سبوتنيك. وقالت الفرقة، في بيان، إنه "على خلفية احتراق مخازن العتاد في أحد معسكراتها بالنجف الأشرف تعلن قيادة فرقة الإمام علي عليه السلام اللواء الثاني الحشد الشعبي عن تشكيل لجنة مختصة من قيادة عمليات الفرات الأوسط حشد الشعبي للوقوف على تداعيات التفجيرات التي استهدفت معسكر الديوك الذي يقع على بعد 20 كيلومترا غرب المحافظة"، لافتة إلى إصابة 3 من عناصرها، "تم نقلهم لتلقي العلاج الطبي".

يذكر أن العديد من المناطق العسكرية والمقرات الدبلوماسية الأجنبية في العاصمة العراقية بغداد وخارجها تتعرض إلى هجمات صاروخية تتكرر من وقت إلى آخر.

وتزايدت في الفترة الماضية، حدة العمليات التي تنفذها مليشيات مسلحة ضد المقار الدبلوماسية ومواقع التحالف والولايات المتحدة في العراق، ولم يسفر معظمها عن خسائر بشرية ومادية كبيرة، وهو الأمر الذي طرح الكثير من التساؤلات حول أهداف تلك العمليات ومن يقف وراءها.