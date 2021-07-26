الكاظمي: استمرار التعاون بين واشنطن وبغداد يسعدنا

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن استمرار التعاون بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية أمر يجعله يشعر بالسعادة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الأمريكي جو بادين لرئيس الوزراء العراقي بالمكتب البيضاوي في واشنطن، اليوم الاثنين.

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يجتمع بالرئيس الأميركي @POTUS في البيت الأبيض. — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) July 26, 2021

وخلال اللقاء، أكد بايدن أنه التعاون مع بغداد في مجال مكافحة الإرهاب سيستمر، في الوقت الذي تنهي فيه الولايات المتحدة مهامها القتالية بالعراق، مشيرا إلى أن دور واشنطن في العراق سيتحول إلى تقديم المشورة والتدريب

ويقوم رئيس الوزراء العراقي بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تستمر لعدة أيام، ويرافقه فيها وفد حكومي.

وتتضمن الزيارة بحث العلاقات بين واشنطن وبغداد، في مختلف المجالات، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأكد الكاظمي أن هدف زيارته إلى واشنطن هو ترسيخ علاقة وثيقة مع الولايات المتحدة، تكون قائمة على الاحترام المتبادل.

يتبع...