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    مؤتمر عودة اللاجئين السوريين في دمشق

    مباحثات روسية سورية لتوريد النفط وصناعة لقاح "سبوتنيك V" في ريف دمشق

    © Sputnik . Mohammad Damour
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    تواصل الفرق الفنية الروسية السورية المشتركة اجتماعاتها لليوم الثاني في العاصمة دمشق والمحافظات السورية الأخرى، ضمن فعاليات الاجتماع الروسي السوري المشترك لتتبع أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين.

    وتشمل نشاطات الفرق المولجة بحث تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، قطاعات إنسانية واقتصادية وعلمية وثقافية وغيرها من الأعمال التي تغطي معظم المحافظات السورية.

    دمشق.. تعاون جمركي

    يواصل خبراء (الهيئة الطبية البيولوجية الوطنية الروسية) وأطباء سوريين متخصصين، تنفيذ عمليات تعليمية لزراعة تعويضات العظام لمنطقة الحوض والفخذين، وذلك في مشفيي (تشرين العسكري) و(الأسد الجامعي).

    كما يستضيف قصر المؤتمرات، جلسة مشاورات موسعة حول مسائل التعاون الجمركي الثنائي بين روسيا الاتحادية والجمهورية العربية السورية، يشارك فيها النائب الأول للتعاون الجمركي في هيئة الجمارك الروسية، إلى جانب خبراء وفنيين من إدارة الجمارك العامة في سوريا.

    وفي قاعة أخرى من قصر المؤتمرات، يواصل مسؤولو الوكالات الإعلامية في البلدين، مباحثاتهم حول تطوير التعاون بين وسائل الإعلام السورية والروسية، بحضور رئيس دائرة العلاقات الدولية في وزارة الاتصال والتنمية الرقمية الروسية، ورؤساء الوكالات الروسية "تاس- روسيا اليوم- سبوتنيك"، ومن الجانب السوري خبراء من وزارة الإعلام ومدراء الوكالات ووسائل الإعلام السورية.

    وفي القطاع النفطي والطاقوي، تخوض لجان مختصة من وزارة النفط السورية وخبراء لجنة مجلس الاتحاد الروسي للدفاع والأمن، مفاوضات بشأن توريد صمامات الإغلاق لخطوط أنابيب النفط وتنظيم إنتاج المشتقات النفطية، فيما يلتقي رئيس التعاون الدولي في شركة "تكنو بروميكس بورت" الروسية، فاديموفيتش ديميتري، خبراء وزارة الكهرباء السورية لإجراء مباحثات حول نظام الطاقة في سورية.

    وخلال اجتماع طاولة مستديرة في جامعة دمشق، يبحث رئيس دائرة العلاقات العامة في حكومة موسكو سبل الترويج للغة الروسية والثقافة الروسية في سوريا، مع خبراء من وزارات الثقافة والتعليم العالي التربية السورية.

    كما يعقد رئيس الجامعة الفيدرالية الحكومية (جامعة موسكو التربوية) والوفد الفني المرافق له، اجتماعا على طاولة مستديرة مع مدرسين سوريين للغة الروسية للبحث في تطوير الإجراءات الكفيلة بصقل تعليم اللغة الروسية في سوريا.

    تصنيع "سبوتنيك V" بريف دمشق

    وفي ريف دمشق، يزور مسؤولون في وزارة الأوقاف السورية ومحافظة دمشق، برفقة كل من نائب الوكالة الفيدرالية الروسية لإدارة ممتلكات الدولة ونائبه، ونائب رئيس مجلس الأعمال السوري- الروسي، بزيارة إلى (دير السيدة العذراء) في مدينة صيدنايا الأثرية شمال دمشق، يتخللها اجتماع لتنسيق العمل حول ترميم النصب العملاق للسيد المسيح، الذي تضرر بسبب الهجمات المسلحة على المنطقة.

    كما يقوم رئيس رابطة المستوردين والمصدرين في مجال الرعاية الصحية في روسيا، بزيارة إلى مصنع "كيور فارما" بمنطقة عدرا الصناعية شمال دمشق، لإجراء مفاوضات خاصة بتوطين الإنتاج المحلي للقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، وتسلم مجموعات خاصة بالاختبار السريع للإصابات إلى جانب دفعة مساعدات من لقاحي "سبوتنيك V" و"سبوتنيك لايت".

    المدن الأثرية جنوبي سوريا

    وفي محافظة درعا جنوبي سوريا، يقوم وفد كبير يضم نائب مدير معهد التاريخ والثقافة المادية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ومدير مؤسسة موازنة الدولة للثقافة "متحف فنون الشعوب الشرقية"، ورئيس علماء الآلثار في مدينة موسكو وآخرين بزيارات استطلاعية للمناطق الأثرية في مدينتي بصرى وإزرع بريف المحافظة، للاطلاع على الاحتياجات العلمية والتقنية اللازمة للحفاظ على مواقعهما الأثرية الغنية.

    كما يقوم رئيس هيئة المشاريع الإنسانية والاجتماعية الروسية، ورئيس مبادرة إنقاذ الكنائس في سوريا، بمشاركة ممثلين عن الهيئة العليا للإغاثة في سوريا ومحافظة درعا ووزارة الشؤون الاجتماعية، بتسليم مساعدات إنسانية ومعدات رياضية ومستلزمات مدرسية لدار الأيتام في المحافظة.

    عقود لتوريد زيت الزيتون

    وفي محافظة حمص، يجري توقيع عقود لتنظيم التصدير المباشر لزيت الزيتون السوري إلى الأسواق الروسية، على أن تعقد جلسة موازية لإجراء مفاوضات حول تحديث مصفاة حمص النفط بمساعدة الخبرات الروسية، وذلك بمشاركة مسؤولين في شركة "كابيتال إينفيست" وبيت التجارة "أطلس" الروسيين، ومسؤولين من وزارتي الاقتصاد والزراعة السورييتن وأعضاء مجلس رجال الأعمال السوري.

    كما يقوم مدير (إدارة المشاريع للجهات الرسمية والموازنة) الروسية، بزيارة اطلاعية على البنى التحتية في مديرية مالية في محافظة حمص، على التوازي مع توزيع مساعدات إنسانية على المحتاجين في المحافظة المقدمة من قبل بعض الشركات والمنظمات الروسية.

    مساعدات إنسانية في حماة

    وفي محافظة حماة، سيتم تقديم مساعدات إنسانية لمهجري الحرب والفقراء في مدينة مصياف بريف المحافظة الغربي، بمشاركة شركات روسية ومسؤولين في الهيئة العليا للإغاثة في سوريا.

    معهد موسكو للفيزياء في اللاذقية

    وتستضيف محافظة اللاذقية، سلسلة من ورشات العمل التخصصية وعرضا لمواد مصورة عن معهد موسكو للفيزياء والتقانة، يشارك فيها نائب رئيس دائرة الشؤون الدولية بالمعهد، وخبراء من - وزارة التربية السورية.

    شحنات نفطية إلى بانياس

    وفي مدينة بانياس بريف طرطوس الشمالي، يجري فنيون من وزارة النفط السورية مباحثات مع مندوبو شركة "كابيتال إينفيست".الروسية ومجلس الأعمال السوري- الروسي، حول توريد الشحنات النفطية الروسية إلى مصفاة بانياس.

    حلب.. استئناف الشحن الجوي

    وفي محافظة حلب، يناقش مدير إدارة العلاقات الخارجية في منظمة "الحوار الأوراسي" وممثلو شركات طيران روسية، مع خبراء من وزارة النقل السورية، قضايا استئناف شحنات النقل الجوي "مشروع ميركوري"، وقضايا التعاون في قطاع الطيران المدني.

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