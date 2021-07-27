السودان... قاضي محاكمة البشير يعلن تنحيه عن القضية

أعلن رئيس محكمة قضية مدبري انقلاب يونيو 1989 في السودان، اليوم الثلاثاء، تنحيه عن النظر في القضية.

وحسب صحيفة الانتباهة السودانية، تنحى القاضي أحمد علي أحمد عن جلسات المحكمة والنظر في القضية.

ومن قبل رفعت جلسات القضية إلى العاشر من أغسطس المقبل للفصل في طلب تنحي القاضي.

وأكد رئيس هيئة المحكمة حفظ رئيس القضاء لطلب هيئة الاتهام ضد رئيس المحكمة بشأن مخالفات في إجراءات القضية.

وفي القضية يواجه الرئيس المعزول عمر البشر اتهامات عدة ومعه 27 آخرون من قيادات حكومته.

وكان وكلاء نيابة ومحامون تقدموا بعريضة ضد القاضي أحمد علي أحمد، لوجود مخالفات في إجراءات القضية.