وكالة تكشف عن فحوى ضمانات دولية بالمليارات لميقاتي

كشفت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، عن ضمانات دولية للرئيس الحكومة المكلف، نجيب ميقاتي، تتضمن ضخ 4 مليارات دولار في السوق بسرعة قياسية.

وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية، نقلا عن مصادر خاصة، أن "رئيس الحكومة المكلف ​نجيب ميقاتي​ عاد إلى هذا الموقع على متن عربة بحصانَين: أمريكي وفرنسي".

وأشارت المصادر إلى أن "الضمانات الدولية التي تحدّث عنها تتضمن ضخ ما يقارب 4 مليارات ​دولار​ في السوق اللبناني بسرعة قياسية، على أن يعمل من خلال الحكومة على إجراء مشاورات بأسرع وقت ممكن لإنعاش ​الاقتصاد اللبناني​ و​المالية العامة​، من خلال التفاوض مع ​صندوق النقد الدولي​ و​البنك الدولي​ لإيجاد الحلول والمخارج للأزمات التي يقع فيها البلد".

وتحدّثت المصادر عن "توافق يتعلق بالإستثمارات بين الجانبين الأمريكي والفرنسي، التي ستشمل بشكل أساسي ​مرفأ بيروت​ وقطاع النفط".

واستدعى الرئيس اللبناني ميشال عون نجيب ميقاتي لتكليفه رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة بعد فوزه بأغلبية أصوات نواب البرلمان.

وكان ميقاتي، الذي ترأس الحكومة اللبنانية في السابق مرتين؛ الأولى عام 2005 والثانية عام 2011، قد حصد 93 صوتا، يمثلون أغلبية الأصوات اللازمة لتشكيل حكومة لبنانية جديدة، بحسب إحصاء للأصوات، خلال المشاورات النيابية برئاسة الرئيس اللبناني، ميشال عون.