الحريري: ما زلنا نصر على التحقيق الدولي في انفجار مرفأ بيروت كسبيل وحيد للوصول إلى الحقيقة

وكتب الحريري عبر حسابه الشخصي على تويتر: "أمام حجم هذه الجريمة يستحق منا أهالي الشهداء والضحايا والجرحى، وبيروت التي تدمرت، أن نقدّم كلنا تضحيات ونرفع الحصانات عن الجميع لنصل للحقيقة".
أمام حجم هذه الجريمة يستحق منا أهالي الشهداء والضحايا والجرحى، وبيروت التي تدمرت، ان نقدّم كلنا تضحيات ونرفع الحصانات عن الجميع لنصل للحقيقة. #ما_في_كبير_قدام_الحقيقة— Saad Hariri (@saadhariri) July 27, 2021
وأضاف: "عندما تمر الدول بأزمات كبرى، وتقع فيها جريمة بحجم جريمة مرفأ بيروت، التي تمّ تصنيفها ثالث أكبر إنفجار بتاريخ العالم. على الدول، وعلى القوى السياسية فيها، أن تأخذ قرارات إستثنائية بحجم الجريمة".
عندما تمر الدول بأزمات كبرى، وتقع فيها جريمة بحجم جريمة #مرفأ_بيروت، التي تمّ تصنيفها ثالث أكبر إنفجار بتاريخ العالم. على الدول، وعلى القوى السياسية فيها، أن تأخذ قرارات إستثنائية بحجم الجريمة. #ما_في_كبير_قدام_الحقيقة— Saad Hariri (@saadhariri) July 27, 2021
وتابع: "أنا نائب عن بيروت ومدينتي التي تدمرت، والذين استشهدوا هم أهلي "فالله يرضى عليكم ما حدا بقى يزايد بهيدا الموضوع"".
أنا نائب عن #بيروت ومدينتي التي تدمرت، والذين استشهدوا هم أهلي. "فالله يرضى عليكم ما حدا بقى يزايد بهيدا الموضوع". #ما_في_كبير_قدام_الحقيقة
— Saad Hariri (@saadhariri) July 27, 2021
يذكر أنه في 4 أغسطس/ آب من العام المنصرم، وقع انفجار كبير في مرفأ بيروت أدى إلى سقوط أكثر من 200 قتيل وإصابة أكثر من 6500 وتدمير أحياء محيطة بالمرفأ.
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