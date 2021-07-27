العراق يسجل أعلى عدد إصابات يومية بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة

سجل العراق، اليوم الثلاثاء، أعلى عدد إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد منذ بدء الجائحة.

ووفقا لبيان وزارة الصحة العراقية الذي نشر اليوم، تم تسجيل 12185 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و577013 حالة منذ بدء الجائحة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 71 وفاة ليصل الإجمالي إلى 18418 وفاة.

كما أعلنت الوزارة أنه جرى تطعيم مليون و480784 شخصا حتى الآن.

وترتفع أعداد الإصابات في العراق منذ عطلة عيد الأضحى التي عادة ما تشهد تجمعات عائلية يمكن من خلالها انتشار العدوى لا سيما مع عدم إجراءات التباعد الاجتماعي والمعايير الصحية للوقاية من المرض.