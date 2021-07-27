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    القوات العراقية تقتل 3 إرهابيين وتعتقل إنتحاريين قرب السعودية

    الأمن العراقي يعتقل شخصا تسبب بمقتل مدني وإصابة 12 آخرين بتفجير سيارة قبل 3 أشهر

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    ألقت سلطات الأمن العراقية القبض على منفذ تفجير بسيارة مفخخة في مدينة الصدر العراقية منتصف نيسان/أبريل الماضي، أوقع قتيلا و12 مصابا، فيما يمثل حادثا ضمن أحداث عنف تشهدها الساحة العراقية.

    تداعيات انفجار بغداد، العراق 7 يونيو/ حزيران 2018
    © AFP 2021 / Ahmad Al-Rubaye
    انفجار عبوة ناسفة في مدينة الصدر شرقي بغداد
    بغداد - سبوتنيك. وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان اليوم الثلاثاء، "على ضوء معلومات استخبارية دقيقة للغاية، تمكنت مفارز خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية وبإسناد قوة من كتيبة الاستطلاع العميق من إلقاء القبض على الإرهابي الذي نفذ عملية تفجير عجلة مفخخة في منطقة الحبيبية قرب أحد الأسواق الشعبية المعروفة باسم (سوق العتيق) بمدينة الصدر شرقي بغداد بتاريخ 15/4/2021 والذي راح ضحيته عدداً من المواطنين الأبرياء، حيث اتخذت بحقه الإجراءات القانونية".

    كانت خلية الإعلام الأمني قد ذكرت، في بيان، عقب وقوع الانفجار منتصف نيسان/أبريل الماضي أن الانفجار أدى إلى "استشهاد مدني وإصابة 12 آخرين وحرق 5 سيارات".

    وبين الحين والآخر يقع انفجار يخلف عددا من الضحايا والمصابين في بعض المدن العراقية، فيما تخوض السلطات الأمنية العراقية معارك في عدد من المدن للقضاء على ما تبقى من عناصر تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول] في أعقاب القضاء على التنظيم الذي احتل لسنوات مناطق واسعة في العراق وسوريا.

    وأكدت السلطات العراقية، في أكثر من مناسبة، سعيها للقضاء على التنظيمات الإرهابية في البلاد، وحصر السلاح بيد الدولة.

    انظر أيضا:

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