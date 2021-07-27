مصر تبحث مع جنوب السودان تعزيز العلاقات الثنائية وملف سد النهضة... صور

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع وزيرة خارجية جمهورية جنوب السودان بياتريس خميسا واني، تعزيز العلاقات بين البلدين والقضايا محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها ملف سد النهضة الإثيوبي.

وحسب بيان الخارجية المصرية، جاء ذلك خلال لقاء شكري، بنظيرته من دولة جنوب السودان، اليوم الثلاثاء.

وذكر البيان أن "اللقاء تناول جهود تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وجنوب السودان، ودفع التعاون بينهما قدماً في شتى المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين".

وأضاف أن "مصر جددت التأكيد على استمرارها في تقديم مختلف أشكال الدعم للقطاعات الحيوية في جنوب السودان، فضلاً عن مساندة المساعي الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار بها، على نحو يمكنها من تحقيق التنمية المنشودة".

كما أشار البيان أن اللقاء تطرق كذلك لعدد من القضايا والموضوعات المطروحة على الساحتين الاقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها قضية سد النهضة.