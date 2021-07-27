اليمن.. مقتل جندي وإصابة آخر في تفجير شرقي عدن

قُتل جندي وجُرح آخر على الأقل، اليوم الثلاثاء، في تفجير استهدف آليتهم في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.

القاهرة - سبوتنيك - وأفاد مصدر في السلطة المحلية بعدن لوكالة "سبوتنيك" بأن مجهولين فجروا عبوة ناسفة كانت مزروعة إلى جانب الطريق، بالتزامن مع مرور دورية أمنية جوار جولة معسكر بدر في مديرية خور مكسر شرق عدن.

وأضاف أن التفجير أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخر، مشيراً إلى فتح الشرطة تحقيقاً في الهجوم لكشف المتورطين فيه.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أصيب ثلاثة جنود يمنيين، في انفجار دوى في العاصمة المؤقتة عدن.

وأفاد مصدر في السلطة المحلية بأن عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت بالتزامن مع مرور دورية لقوات الحزام الأمني قرب محطة العصيمي في منطقة العريش بمديرية خور مكسر شرق عدن، ما أسفر عن إصابة ثلاثة من أفرادها بشظايا.

ويشهد اليمن، منذ 2014، معارك عنيفة بين قوات الحكومة المعترف بها دوليا، والمسنودة من تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية؛ وبين جماعة الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب البلاد.

وأودى الصراع المستمر منذ أكثر من 6 أعوام في اليمن وأسباب أخرى ذات صلة، بحياة 233 ألف شخص، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر الماضي.