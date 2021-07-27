مصر... إحالة "الذراع الأيمن" لهشام عشماوي إلى المفتى

قررت محكمة مصرية إحالة الإرهابي بهاء كشك، الذي يوصف بأنه "الذراع الأيمن" للإرهابي هشام عشماوي، إلى مفتي الديار المصرية.

ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنه الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة في طرة، قررت إحالة أوراق قضية الإرهابى بهاء كشك، الذي تم ترحيله مع عشماوي من ليبيا واثنين آخرين، إلى المفتي.

إحالة أوراق بهاء كشك الذراع اليمنى للإرهابي هشام عشماوي و 2 آخرين للمفتي https://t.co/tApyBrbfk8 — بوابة الأهرام (@AlAhramGate) July 27, 2021

ولفتت إلى أنه تم ترحيل كشك مع اثنين آخرين من ليبيا، عندما تم القبض على هشام عشماوي، وإعادتهم جميعا إلى مصر.

وأوضحت أنه تم إحالة أوراق القضية إلى المفتى لأخذ الرأي الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام بحقهم.

وقررت المحكمة تحديد جلسة 25 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، للنطق بالحكم في اتهامهم بتولي قيادة جماعة إرهابية تحمل اسم "المرابطون".

وذكرت موقع "مبتدا" المصري أن المحكمة وجهت للمتهمين العديد من التهم أبرزها تمويل جماعة إرهابية، والالتحاق بجماعة إرهابية خارج البلاد للتدريب على الأساليب القتالية.

يذكر أن السلطات المصرية نفذت حكم الإعدام شنقا في حق هشام عشماوي يوم 4 مارس/ أذار 2020، بعدما تم إدانته في 14 جريمة إرهابية.