رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية يزور أهرامات الجيزة

قام رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية ساما لوكونديه، بزيارة منطقة أهرامات الجيزرة الأثرية، وذلك على هامش زيارته إلى مصر، التي يترأس فيها وفدا من المسؤولين في بلاده.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لوزارة الآثار المصرية، على "تويتر"، مشيرة إلى أن كوكونديه، قام اليوم الثلاثاء، بزيارة منطقة أهرامات الجيزة ونشرت صورة ترصد جانبا من الزيارة.

وذكرت "بوابة الأهرام" أن مدير عام منطقة آثار الهرم كان في استقبال رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية والوفد المرافق له خلال الزيارة، مشيرة إلى أنهم قاموا بزيارة الممر الأول للهرم الأكبر، إضافة إلى منطقتي البانوراما وتمثال أبو الهول.

استقبلت اليوم منطقة أهرامات الجيزة الأثرية رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارتهم الحاليه لمصر.



Today, the Giza Pyramids area received the Prime Minister of the Democratic Republic of the Congo and his accompanying delegation pic.twitter.com/6S8ec57aOV — Ministry of Tourism and Antiquities (@TourismandAntiq) July 27, 2021

وأعرب رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية عن إعجابه بطريقة بناء الأهرام والحجم الضخم لتمثال أبو الهول، الذي تم نحته بدقة عالية.

وأكد رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية سعادته بزيارة منطقة أهرامات الجيزة، التي وصفها بأنها أحد أهم المعالم الأثرية في العالم.