رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية يزور أهرامات الجيزة

استقبلت اليوم منطقة أهرامات الجيزة الأثرية رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارتهم الحاليه لمصر.



Today, the Giza Pyramids area received the Prime Minister of the Democratic Republic of the Congo and his accompanying delegation pic.twitter.com/6S8ec57aOV