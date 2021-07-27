الكويت تمنع سفر غير المطعمين ضد كورونا إلى الخارج من أول أغسطس المقبل

أعلنت الحكومة الكويتية، اليوم الثلاثاء، أنها لن تسمح بالسفر إلى الخارج إلا للمواطنين المحصنين بأحد اللقاحات المعتمدة لديها وذلك اعتبارا من أول أغسطس/آب المقبل.

وحسب بيان الحكومة الكويتية، يستثنى من القرار الفئات التالية:

إجراءات السفر الجديدة للمغادرين ابتداء من 1 أغسطس 2021#CGCKuwait pic.twitter.com/QkMBvJ9cWI — مركز التواصل الحكومي (@CGCKuwait) July 27, 2021

- الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم (أقل من 16 سنة).

- الحاصلين على شهادة معتمدة من وزارة الصحة تفيد بتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة لأسباب صحية.

- الحوامل شريطة على حصولهم على شهادة إثبات الحمل صادرة ومعتمدة من وزارة الصحة.

كما أكد البيان على ضرورة حصول المواطنين على تأمين صحي طوال فترة تواجدهم خارج البلاد ويغطي علاج الإصابة بفيروس كورونا.