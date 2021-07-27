الأمم المتحدة تدعو القادة السياسيين في تونس إلى حل الخلافات بسرعة من خلال الحوار

دعت منظمة الأمم المتحدة القادة السياسيين في تونس إلى حل الخلافات بسرعة من خلال الحوار والتوصل إلى حلول وسط.

موسكو - سبوتنيك. وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، اليوم الثلاثاء: "نواصل الاتصال بالحكومة التونسية هنا في نيويورك ومن خلال طاقمنا في البلاد، وندعو القادة السياسيين التونسيين واللاعبين إلى حل الخلافات بسرعة من خلال الحوار والتسوية والتصرف بمسؤولية للحفاظ على الهدوء".

وأضاف أنه من المهم للغاية في هذه اللحظة أن تستمر جميع الأطراف في احترام سيادة القانون والحقوق والحريات. قائلا: " الحديث يدور هنا، حول حرية الصحافة والعمل المنتظم للمؤسسات الديمقراطية".

ومساء الأحد الماضي، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان وتجريد النواب من الحصانة، وذلك على خلفية المظاهرات التي اندلعت في عدد من المدن التونسية ضد حكومة المشيشي وحركة "النهضة" التي تدعمها.

وقال الرئيس التونسي إنه استجاب لدعوات طالبت بتفعيل الفصل 80 من دستور البلاد الذي يخول للرئيس اتخاذ تدابير استثنائية حال وجود "خطر داهم"، قائلا "أليس الموت خطر داهم، أليس تحلل الدولة خطر داهم، وصلت الأوضاع إلى حد غير مقبول في كل مؤسسات الدولة وهناك من يسعى لتفجير الدولة من الداخل، وقد استشرى الفساد".