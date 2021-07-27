السودان.. نجاة قطار من كارثة محققة بعد تخريب خطوط السكة الحديد

أكدت وسائل إعلام سودانية، اليوم الثلاثاء، نجاة ركاب قطار من كارثة محققة بعد تخريب خط السكة الحديد، شمال البلاد.

© AFP 2021 / ASHRAF SHAZLY السودان يجيز قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور مساء اليوم الثلاثاء، بأن قطار ركاب كان متوجها من العاصمة السودانية، الخرطوم، إلى عطبرة، شمالي البلاد، قد نجا من كارثة كبيرة، بعد سرقة وتفكيك معدات تثبيت خط السكة الحديد.

وبدوره، أصدر ميرغني موسى، وزير النقل السوداني، بيانا، مساء اليوم الثلاثاء، أعلن فيه تعرض خطوط السكة الحديد في بلاده إلى تخريب عند الكيلو 73 قبل محطة الرويان، شمالي العاصمة، الخرطوم، مؤكدا تفكيك وسرقة معدات تثبيت الخطوط، مشيرا إلى إيقاف رحلة قطار ركاب من عاصمة بلاده إلى عطبرة، كان يسير بسرعة 70 كلم في الساعة، وذلك على بعد قريب جدا من مكان التخريب.

ولم يكشف بيان الوزير السوداني هل تم تفكيك مثبتات خطوط السكة حديد بدافع السرقة أم التخريب، رغم توعده باتخاذ إجراءات حازمة حيال هذه التعديات، متعهدا باعتبار المتورطين في تلك التعديات عبرة لمن يهدد أمن وسلامة بلاده.