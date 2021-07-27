المبعوث الأمريكي إلى اليمن يزور السعودية ويؤكد ضرورة التعيين السريع لمبعوث أممي

بدأ المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينغ، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى المملكة العربية السعودية ضمن الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى اتفاق لايقاف إطلاق النار في اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقال مكتب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية في تصريح نشره موقع الوزارة، إن "ليندركينغ سيناقش مع كبار المسؤولين من حكومتي السعودية والجمهورية اليمنية، العواقب المتزايدة لهجوم الحوثيين على مأرب (شمال شرقي اليمن)، والذي يفاقم الأزمة الإنسانية ويؤدي إلى عدم الاستقرار في أماكن أخرى من البلاد".

وأضاف أن "المبعوث الخاص سيتناول الحاجة الملحة لبذل جهود من قبل حكومة الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية، لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد اليمني وتسهيل استيراد الوقود في الوقت المناسب إلى شمال اليمن، وضرورة إنهاء الحوثيين تلاعبهم بواردات الوقود وأسعاره داخل اليمن".

وذكر أن "ليندركينغ سيلتقي مع ممثلين من المجتمع الدولي ومكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، لمناقشة أهمية عملية سلام شاملة والتعيين السريع لمبعوث جديد للأمم المتحدة".

وقالت الخارجية الأمريكية، إنه "حان الوقت الآن لوقف القتال وتمكين اليمنيين من تشكيل مستقبل أكثر سلاما وازدهارا لبلدهم".

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.

وأودى الصراع المستمر في اليمن وأسباب أخرى ذات صلة، بحياة 233 ألف شخص، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.