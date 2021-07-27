توجيهات جديدة من السيسي بشأن شركات قطاع الأعمال العام في مصر

وحسب بيان الرئاسة المصرية، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.

وأوضح البيان أن الاجتماع تناول متابعة جهود إعادة هيكلة وتطوير شركات قطاع الأعمال العام.

وأضاف أنه في هذا الإطار، وجه السيسي بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، للمساهمة بفاعلية لصالح الاقتصاد القومي ودعم الصناعة الوطنية وعملية التنمية المستدامة على مستوى الدولة.

وأكد السيسي أن "ذلك يأتي من خلال حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام، والميكنة، وتنمية الكوادر العاملة وتأهيل العنصر البشري ودعم الكفاءات المتميزة ببرامج التدريب المتقدمة، مع الاستعانة بخبرات المكاتب الاستشارية العريقة في مجال النظم الإدارية والهيكلية والموارد البشرية".

ووفقا للبيان، عرض وزير قطاع الأعمال العام جهود تطوير شركة "جسور" (النصر للاستيراد والتصدير سابقاً)، لتقدم حزمة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات، مع تعزيز أدائها الخارجي وتوسيع نطاق عملها ليشمل العديد من المناطق على مستوى العالم، بالإضافة إلى أفريقيا والشرق الأوسط.

وفي هذا الإطار، وجه السيسي بضرورة بزيادة معدلات التصدير وتنميتها وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق جديدة، خاصة في دول القارة الأفريقية.

كما تم عرض مستجدات تطوير شركة "النصر" للسيارات، لإنتاج السيارات الكهربائية في مصر بالشراكة مع الخبرة الصينية وتماشياً مع التوجه العالمي، وجهود الدولة نحو توطين صناعة المركبات ذات الطاقة النظيفة.