التحالف العربي: اعتراض وتدمير 4 صواريخ باليستية أطلقت باتجاه جازان

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، ليل الثلاثاء، إفشال هجوم مزدوج بالصواريخ والطائرات المُسيرة لجماعة "أنصار الله" اليمنية على المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن التحالف إنه "اعترض ودمر صاروخين باليستيين وطائرتين مسيرتين مفخختين، أُطلقت باتجاه جازان (جنوب غربي السعودية)".

وأضاف، أن "الحوثيين تعمدوا استهداف الأعيان المدنية والمدنيين في جازان". مؤكدا "إحباط محاولاتهم العدائية".

وبعدها بقليل، أكد التحالف أنه تم اعتراض ثالث صاروخ باليستي كان يستهدف جازان جنوب المملكة العربية السعودية.

وبعدها بدقائق، أعلن التحالف العربي اعتراض رابع صاروخ باليستي كان يستهدف جازان.

ولم يصدر أي تعليق من "أنصار الله" بشأن الهجوم الصاروخي والجوي على جنوب السعودية.

وفي 27 يونيو/حزيران الماضي، تبنت جماعة "أنصار الله" عملية هجومية بـ 5 صواريخ باليستية و5 طائرات مُسيرة. قالت إنها استهدفت معسكر الحرس الوطني في نجران جنوب السعودية، ومواقع عسكرية في مطار أبها الدولي، وقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، مؤكدة أن "الإصابات كانت دقيقة".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها أنصار الله، أواخر 2014.



في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.