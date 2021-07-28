رئيس البنك الدولي يلتقي برئيس وزراء العراق ويؤكد على ضرورة الإصلاح المصرفي

قال البنك الدولي في بيان، إن رئيسه ديفيد مالباس التقي، يوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في واشنطن، وأكد على أهمية إصلاح القطاع المصرفي واتخاذ إجراءات لتعزيز استثمارات القطاع الخاص.

كما أبلغ مالباس رئيس الوزراء بأن البنك ملتزم بدعم الحكومة العراقية مع مواصلتها إصلاح القطاع العام وعملها على تعزيز القطاع الخاص مع انفتاح الدولة على الأعمال، بعد حروب وصراعات على مدى قرابة عقدين من الزمن.

وقال البنك، إن مالباس شدد أيضا على أهمية البنية التحتية، وسلط الضوء على استثمارات مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي للقطاع الخاص، في قطاعي الموانئ والطاقة بالعراق.