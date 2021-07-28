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    مستحضرات تجميل باستخدام نباتات طبيعية في غزة

    زيوت ومستحضرات تجميل باستخدام النباتات الطبيعية بأيدي فلسطينيات في غزة

    © Sputnik . Ajwad Jradat
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    أطلقت مجموعة من النساء في قطاع غزة أول مشروع مستحضرات تجميل للبشرة والشعر باستخدام نباتات طبيعية، وتستخدم السيدات في منتجاتها حوالي 15 نوعا من النباتات الطبيعية والعطرية، لتكون الأساس في عملية التصنيع.

    العناصر الطبيعية هي أساس عملية إنتاج المواد العطرية والطبية، إذ تعمل نحو 20 سيدة في زراعة النباتات العطرية والعناية بها، تمهيدا لقطفها، فيما تقوم عدة سيدات أخريات باستلام النباتات وتنظيفها وتمريرها في عدة مراحل، وصولا إلى تصنيع المنتجات، وتقول رفقة الحملاوي رئيسة مجلس إدارة ملتقى النجد إن المشروع بدأ بنحو 40 سيدة يعملن في مجال الزراعة، إلا أن التحديات التي واجهتنا أجبرتنا على خفض خطوط الإنتاج، والإبقاء على 20 سيدة، إلى جانب أربع سيدات يعملن في تصنيع المنتجات، وقد حصلن على تدريبات من مختص في مجال تصنيع المستخلصات العطرية والطبية.

    مستحضرات تجميل باستخدام نباتات طبيعية في غزة
    © Sputnik . Ajwad Jradat
    مشروع مستحضرات تجميل للبشرة والشعر باستخدام نباتات طبيعية، مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين 28 يوليو 2021

    استخدام الزيوت والمستخلصات الطبية يعود بالعديد من الفوائد، التي تختلف من نبتة لأخرى، حيث يعمل بعضها على تغذية الشعر والبشرة وخفض نسبة التقصف، إلى جانب القضاء على الفطريات الضارة، وتقول أماني النجار إحدى العاملات في معمل النجد للمستحضرات الطبيعية ان المشروع مكنها من تأمين المصاريف اليومية والاعتماد على نفسها، بعد أن ساهم بتوفير دخل شهري ثابت، وتتطلع إلى تطوير المشروع برفقة زميلاتها، إلى أن تصل منتجاته لكل البيوت، وتضيف بأن عملية صناعة الزيوت العطرية تمر في عدة مراحل، تبدأ بتنظيف وغسل النباتات عبر غسالة خاصة، ومن ثم تحضيرها للدخول في جهاز التقطير، ثم تبدأ عملية الفلترة باستخدام المياه العذبة، ومن ثم المرور عبر الفرن الذي تصل درجة حرارته الى 100 درجة،  لتبدأ عملية تكثيف القطرات المستخلصة من النباتات في جهاز آخر، تحضيرا لنقلها إلى إناء التجميع.

    مستحضرات تجميل باستخدام نباتات طبيعية في غزة
    © Sputnik . Ajwad Jradat
    مشروع مستحضرات تجميل للبشرة والشعر باستخدام نباتات طبيعية، مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين 28 يوليو 2021

    يهدف المشروع إلى توفير منتجات تجميل طبيعية دون استخدام مواد كيميائية تسبب آثارا جانبية ضارة، وتستخدم النباتات العطرية مثل النعناع، والريحان، والجرجير، والرجلة، والزعتر، والبابونج، والبقدونس، وغيرها، وتقول الحملاوي ان فكرة المشروع جاءت بعد توجه العالم نحو استخدام المواد الطبيعية في تصنيع جميع المنتجات للاستخدام البشري، مؤكدة على أن العودة إلى الطبيعة هي الحل الأمثل للتخلص من أي عواقب للمنتجات الكيميائية، ولقد نجحنا في إنتاج ستة أصناف من الشامبو، وستة أصناف من البلسم، إلى جانب مستخلص البابونج لغسل البشرة وتنظيفها، علاوة على منتج حمام الزيت، وكحول بالنعناع والزعتر خاص بالتعقيم ضد الفيروسات.

    مستحضرات تجميل باستخدام نباتات طبيعية في غزة
    © Sputnik . Ajwad Jradat
    مشروع مستحضرات تجميل للبشرة والشعر باستخدام نباتات طبيعية، مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين 28 يوليو 2021

    المشروع حقق نجاحا منذ انطلاقه خاصة وأن أسعار المنتجات مناسبة وجودتها عالية، وقد بدأ الطلب على هذه المنتجات الطبيعية يزداد، مما زاد من الطموح للتطوير والاستمرار في صنع مزيد من المنتجات الطبيعية وباستخدام نباتات جديدة ليكون هذا المشروع من المشاريع الرائدة في قطاع غزة.

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