المتحدث باسم حركة فتح: آن الآوان لإسقاط نظام الفصل العنصري الإسرائيلي

قال عضو المجلس الثوري والمتحدث الرسمي باسم حركة فتح أسامة القواسمي، إنه آن الآوان لإسقاط النظام الإسرائيلي، واصفا إياه بأنه التعبير والتعريف الحقيقي والدقيق لنظام الأبارتهايد والفصل العنصري.

وأوضح القواسمي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ، أن "ممارسات إسرائيل من هدم للبيوت وطرد لسكان الأرض وأصحابها، وسرقة الممتلكات الفلسطينية، والتمييز العنصري في القوانين والمعاملة بناء على الدين والجنس والعرق، والاعتقالات اليومية، ومنع الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين من الوصول إلى أماكن العبادة في القدس، ونصب أكثر من خمسمائة حاجز عسكري في الضفة الفلسطينية، وبناء جدار الفصل العنصري، وإطباق الحصار على غزة، وسرقة مقدرات الشعب الفلسطيني من ماء وغاز وثروات مختلفة، هو التعريف الحقيقي والدقيق لنظام الأبارتهايد والفصل العنصري المقيت".

وأكد القاسمي أنه آن الأوان لإسقاط هذا النظام العنصري الذي يمارس أبشع السياسات بحق الشعب الفلسطيني.

لافتا إلى أن هذه الممارسات تُتَجاوز بها كل الأعراف والقوانين الإنسانية والدولية التي وضعت حدودا وضوابط واضحة تهدف لاحترام الإنسان أيا كان دينه وعرقه وجنسه.