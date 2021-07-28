الجزائر وإثيوبيا تناقشان ملف السلم في القارة السمراء والعلاقات العربية الأفريقية

وصل وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث يلتقي رئيسة البلاد ورئيس الوزراء، لمناقشة ملفات عدة.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، إن وزيرة الدولة السفيرة بيرتوكان أيانو استقبلت لعمامرة لدى وصوله إلى مطار بولي الدولي، حسبما ذكرت وكالة "إينا" الإثيوبية.

من جانبه قال الوزير الجزائري في تغريدة، إنه التقى بالفعل رئيسة الجمهورية الإثيوبية، ونقل لها تحيات ورسالة من رئيس البلاد عبد المجيد تبون.

تشرفت اليوم بلقاء رئيسة جمهورية إثيوبيا، السيدة ساهلي وورك زودي، حيث نقلت لها التحيات الأخوية ومضمون الرسالة التي كلفني بها السيد رئيس الجمهورية.تناولنا عدة مواضيع تخص العلاقات الاستراتيجية بين🇩🇿و🇪🇹 وكذا أوضاع السلم والأمن في قارتنا، إلى جانب آفاق تعزيز الشراكة الافريقية-العربية. pic.twitter.com/DOEfRsjstI — Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) July 28, 2021

وتناول الطرفان، مواضيع عدة ضمن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، كما ناقشا أوضاع السلم والأمن في القارة الأفريقية، وآفاق تعزيز الشراكة الأفريقية- العربية، حسبما ذكر الوزير.

إلى جانب محادثاته مع الرئيسة ساهلي وورك زودي، سيجري وزير الخارجية الجزائري خلال إقامته في إثيوبيا، نقاشات مع رئيس الوزراء آبي أحمد، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ديميكي ميكونين.