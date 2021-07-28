الإمارات تمنح الأطباء المقيمين على أراضيها "الإقامة الذهبية"

وطالبت الحكومة الأطباء الحاصلين على ترخيص من الهيئات التنظيمية الصحية في الدولة بالتقدم للحصول على الإقامة الذهبية حتى سبتمبر المقبل من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للأطباء في الإمارات، حسبما ذكر موقع البيان الإماراتي

وأعلنت الحكومة الإماراتية مؤخرا، عن بدء استقبال طلبات الحصول على الإقامة الذهبية للمبرمجين، في سياق "البرنامج الوطني للمبرمجين".

وتمنح الإقامة الذهبية الحاصلين عليها وعائلاتهم إقامة طويلة لمدة 10 سنوات.

ويتيح النظام للمقيمين والوافدين الأجانب وعائلاتهم الراغبين في القدوم للعمل والعيش والدراسة في الدولة، إمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد دون الحاجة لكفيل إماراتي، مع نسبة تملك 100% داخل البلاد، وذلك بخلاف القواعد المتعارف عليها، والتي تقضي بضرورة وجود شريك محلي بحصة لا تقل عن 51% في مشاريع الأعمال والاستثمار داخل إمارات الدولة.