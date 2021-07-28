الجيش اليمني يعلن تدمير طائرة مسيرة هجومية لـ"أنصار الله" وسط البلاد

أحبط الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الأربعاء، هجوماً بطائرة مسيرة مفخخة، أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، على قواته في محافظة البيضاء وسط البلاد.

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني، لوكالة "سبوتنيك"، بأن قوات اللواء 19 مشاة، التابع لمحور بيحان في الجيش اليمني، أسقطت طائرة مُسيرة مفخخة في جبهة نَعمان شمال البيضاء.

وقال: "جرى إسقاط الطائرة الهجومية، أثناء محاولتها الاقتراب من مواقع وثكنة للجيش في مديرية نَعمان، المحاذية لمديرية بَيحان، شمال غربي محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن".

ومنذ مطلع الشهر الجاري، تشهد محافظة البيضاء معارك بين الجيش اليمني ومقاتلي جماعة "أنصار الله".

ويأتي ذلك في إطار العملية العسكرية "النجم الثاقب"، التي أطلقتها وزارة الدفاع اليمنية، للسيطرة على كافة مناطق المحافظة المحاذية لـ 8 محافظات وسط البلاد؛ حققت خلالها تقدما في مديريتي الصَومعة والزَاهِر، شرقي وغربي البيضاء.

ويشهد اليمن، منذ 2014، معارك ضارية بين قوات الحكومة المدعومة من تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية، من جهة، وقوات الحوثيين وحلفائهم من الجهة الثانية.