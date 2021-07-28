إسرائيل تقرر زيادة عدد العمال الفلسطينيين لديها

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، السماح لـ 16 ألف عامل جديد من فلسطين بالعمل داخل أراضيها، كجزء من عملية شاملة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وحسب "رويترز"، قال غسان عليان منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، إن "الخطوة ستعزز الاقتصادين الإسرائيلي والفلسطيني وستساهم في الاستقرار الأمني في مناطق الضفة الغربية".

ووفقا له، فإن "المصادقة على قرار الحكومة ستتم في الأسبوع القادم بالتنسيق بين كافة الوزارات".

ونقلت "رويترز"، عن الأمين العام لاتحاد عمال فلسطين شاهر سعد، قوله إن "العدد الجديد من العمال سيتوجه منهم 11 ألفا للعمل في مجال البناء و4 آلاف للعمل في الزراعة".

وأضاف أن "إسرائيل تحاول تسويق الموضوع على أنه قضية سياسية وأنها تريد مساعدة الفلسطينيين، في حين أنها بحاجة إلى هذه الأيدي العاملة".

وتابع "سيتم استيعاب ألف عامل من الفنيين للعمل في القطاع الفندقي، ليضافوا إلى 2500 يعملون في هذه المجال".

وتوقع أن يرتفع عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل من 78 ألفا حاليا إلى حوالي 120 ألفا بنهاية العام، إضافة إلى حوالي 35 ألفا يعلمون في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية.