لعمامرة يسلم رسالة من الرئيس الجزائري إلى نظيرته الإثيوبية

سلم وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم الأربعاء، رسالة من الرئيس عبد المجيد تبون إلى رئيسة جمهورية إثيوبيا ساهلي وورك زودي.

وأفاد منشور للوزير عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، بما يلي: "تشرفت اليوم بلقاء رئيسة جمهورية إثيوبيا، السيدة ساهلي وورك زودي، حيث نقلت لها التحيات الأخوية ومضمون الرسالة التي كلفني بها السيد رئيس الجمهورية".

تشرفت اليوم بلقاء رئيسة جمهورية إثيوبيا، السيدة ساهلي وورك زودي، حيث نقلت لها التحيات الأخوية ومضمون الرسالة التي كلفني بها السيد رئيس الجمهورية.تناولنا عدة مواضيع تخص العلاقات الاستراتيجية بين🇩🇿و🇪🇹 وكذا أوضاع السلم والأمن في قارتنا، إلى جانب آفاق تعزيز الشراكة الافريقية-العربية. pic.twitter.com/DOEfRsjstI — Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) July 28, 2021

وأضاف "تناولنا عدة مواضيع تخص العلاقات الاستراتيجية بين الجزائر واثيوبيا وكذا أوضاع السلم والأمن في قارتنا، إلى جانب آفاق تعزيز الشراكة الافريقية-العربية".

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، إن وزيرة الدولة السفيرة بيرتوكان أيانو استقبلت لعمامرة لدى وصوله إلى مطار بولي الدولي، حسبما ذكرت وكالة "إينا" الإثيوبية.